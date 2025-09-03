Schwenninger Wild Wings DEL: Warum Alex Trivellato so ein gutes Gefühl für die neue Saison hat

Die Schwenninger absolvieren ihr vorletztes Testspiel am Donnerstag in Genf. Wie das erste Zwischenfazit von Coach Steve Walker nach vier Wochen Vorbereitung aussieht.

Die Wild Wings biegen in die Endphase ihrer Saisonvorbereitung ein. Am Donnerstag (18.30 Uhr) beim Schweizer Erstligisten HC Genève-Servette und am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Liga-Konkurrent Augsburg laufen für die Schwenninger die letzten beiden Testspiele. Die Neckarstädter werden am Donnerstag direkt mit dem Bus nach Genf anreisen und schon etwas wie eine gewöhnliche DEL-Auswärtsfahrt simulieren.

Das sagt Steve Walker Coach Steve Walker freut sich über den Ist-Stand nach vier Wochen Vorbereitung: Die Mannschaft arbeitet intensiv. Die Stimmung ist ausgezeichnet: „Unsere Defensive steht. Aktuell arbeiten wir noch sehr an den Details, um offensiv noch besser zu werden. Genf wird für uns in diesen Testspielen der nächste große Prüfstein“, betont der 52-Jährige.

Die große Zuversicht von Alex Trivellato

Der Verteidiger beschreibt zehn Tage vor dem Start in die neue DEL-Saison seine Gefühlslage und gerät dabei fast schon ins Schwärmen: „Wir sind wieder ein Team. Das ist die Grundlage für Erfolg. Ich will nichts versprechen, aber mein Gefühl für die neue Runde ist sehr gut. Wir bereiten uns auf einem sehr hohen Niveau vor, können ein hohes Tempo gehen.“

Die Personalien für die Partie in Genf

In Genf wird der angeschlagene Kapitän Thomas Larkin weiter geschont. Es soll nichts riskiert werden. Wenn alles planmäßig verläuft, wird der Verteidiger beim Saisonstart wieder dabei sein. Zach Senyshyn hat sich im Training leicht verletzt, auch bei ihm wird am Donnerstag kein Risiko eingegangen. Phil Hungerecker und seine Frau erwarten täglich Nachwuchs. Deshalb soll dem Stürmer die lange Abwesenheit von zuhause am Donnerstag erspart bleiben.

Der Gegner am Donnerstag

Der HC Genève-Servette schrammte in der Schweizer National League in der vergangenen Saison (Platz 12) knapp an der Play-down-Serie vorbei. In der Saison 2023/24 stand für die Westschweizer nur der zehnte Rang. All dies war nach den Erfolgen von 2023 (Schweizer Meister) und im Februar 2024 (Champions Hockey-League-Sieger) für Servette zu wenig in der Meisterschaft.

Die Konsequenz folgte personell in diesem Sommer. Im Kader um Coach Yorick Treille gab es einen großen Umbruch. Allein sieben Importspieler kamen neu. Mit Stephane Charlin verpflichtete Servette einen Torhüter (vom SC Langnau) mit NHL-Perspektiven.

In den Testspielen überzeugte das neuformierte Genfer Team zum Beispiel beim 4:3 gegen Bremerhaven und mit 5:2 gegen den EHC Biel.