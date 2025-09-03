Schwenninger Wild Wings DEL: Warum Alex Trivellato so ein gutes Gefühl für die neue Saison hat

Die Schwenninger absolvieren ihr vorletztes Testspiel am Donnerstag in Genf. Wie das erste Zwischenfazit von Coach Steve Walker nach vier Wochen Vorbereitung aussieht.
Die Wild Wings biegen in die Endphase ihrer Saisonvorbereitung ein. Am Donnerstag (18.30 Uhr) beim Schweizer Erstligisten HC Genève-Servette und am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Liga-Konkurrent Augsburg laufen für die Schwenninger die letzten beiden Testspiele. Die Neckarstädter werden am Donnerstag direkt mit dem Bus nach Genf anreisen und schon etwas wie eine gewöhnliche DEL-Auswärtsfahrt simulieren.