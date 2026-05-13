Schwenninger Wild Wings DEL: Transferkarussell dreht sich rasant – deutscher Nationalstürmer verlängert

Nicht nur der Wechsel der Zwillinge Tylor und Tyson Spink von den Wild Wings nach Dresden sorgt für Aufsehen. Meister Berlin verliert einen Verteidiger und holt einen Torwart.
Kurz vor dem Beginn der Eishockey-WM in der Schweiz haben die Grizzlys Wolfsburg Lester Lancaster verpflichtet. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt vom Deutschen Meister Eisbären Berlin nach Wolfsburg und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Der nordamerikanische Verteidiger verbuchte zuletzt mit den Eisbären auf 15 Scorerpunkte in 38 Hauptrundenspielen sowie neun Zähler in den Playoffs.