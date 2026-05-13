Schwenninger Wild Wings DEL: Transferkarussell dreht sich rasant – deutscher Nationalstürmer verlängert

Nicht nur der Wechsel der Zwillinge Tylor und Tyson Spink von den Wild Wings nach Dresden sorgt für Aufsehen. Meister Berlin verliert einen Verteidiger und holt einen Torwart.

Kurz vor dem Beginn der Eishockey-WM in der Schweiz haben die Grizzlys Wolfsburg Lester Lancaster verpflichtet. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt vom Deutschen Meister Eisbären Berlin nach Wolfsburg und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Der nordamerikanische Verteidiger verbuchte zuletzt mit den Eisbären auf 15 Scorerpunkte in 38 Hauptrundenspielen sowie neun Zähler in den Playoffs.

Eisbären Berlin Die Eisbären Berlin haben auf den Abgang von Meister-Goalie Jonas Stettmer sowie Jake Hildebrand reagiert und Jonas Neffin verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom DEL2-Club Eisbären Regensburg zum Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Neffin war in der abgelaufenen Saison sowohl zum besten Goalie als auch zum besten Spieler der zweithöchsten Spielklasse gewählt worden.

Die Straubing Tigers freuen sich, dass Stürmer Stefan Loibl an Bord bleibt. Der gebürtige Straubinger, der auch im DEB-Aufgebot für die WM in der Schweiz steht, hat seinen Vertrag im Gäuboden verlängert.

Iserlohn Roosters

Die Iserlohn Roosters setzen in der neuen Runde auf Flügelstürmer Kevin Bicker. Der 21-Jährige hat bereits 91 Spiele in der DEL absolviert. 2024 wurde Bicker als „Junior des Jahres“ ausgezeichnet. Bicker wechselt vom Playoff-Finalisten Adler Mannheim an den Seilersee. Zuvor war er zu Beginn des Jahres von den Löwen Frankfurt in die Quadratestadt gewechselt.

DEL2

Auch aus der DEL2 gibt es personelle Neuigkeiten. Der ehemalige Schwenninger Dominic Bohac geht in Weiden in seine dritte Saison. Die Blue Devils Weiden setzen in der Defensive weiter auf den 36-jährigem Routinier.

Der EHC Freiburg, Kooperationspartner der Wild Wings, hat den Vertrag mit Stürmer Lukas Mühlbauer verlängert.