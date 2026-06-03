Schwenninger Wild Wings DEL: Trainerhammer bei Meister Berlin, Krefeld bekommt die Lizenz, Dresden steigt ab

Es ist fix: Schwenningen bekommt einen neuen DEL-Kontrahenten. Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz erhalten. Damit ist auch klar: Dresden steigt in die DEL2 ab.

Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz für die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) erhalten. Das ist das Ergebnis der Lizenzprüfung des sportlichen Aufsteigers aus der DEL2. Damit kehrt der deutsche Meister von 2003 wieder in die PENNY DEL zurück, aus der er 2022 abgestiegen war. Dies teilt die DEL am Mittwochvormittag mit.

Gernot Tripcke „Wir freuen uns, mit den Krefeld Pinguinen einen Traditionsclub zurück in unserer Liga begrüßen zu können“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Die Rheinländer hatten ihre Unterlagen für die am 17. September 2026 beginnende Saison bereits am 17. Mai, eine Woche vor allen anderen Clubs, einreichen müssen und wurden vorab durch die Geschäftsführung der PENNY DEL und die ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Düsseldorf geprüft. Die Prüfung der anderen Clubs läuft derzeit noch – die Ergebnisse sowie der Spielplan für die Saison 2026/27 werden voraussichtlich Ende Juni veröffentlicht.

Damit steht auch fest, dass DEL-Schlusslicht Dresden nach einem Jahr wieder in die DEL2 absteigen wird.

Meister findet Coach

Unterdessen haben die Eisbären Berlin einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Éric Dubois übernimmt den amtierenden Deutschen Meister. Der Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt zum Hauptstadtclub. Bei den Schanzern war er letzte Saison Assistant Coach.

Die Kölner Haie haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Moritz Müller um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der Routinier, der für die Rheinländer in 23 Jahren bereits 1183 Partien in der DEL absolviert hat, in seine 24. Spielzeit in der Domstadt.