Schwenninger Wild Wings DEL: Trainerhammer bei Meister Berlin, Krefeld bekommt die Lizenz, Dresden steigt ab

Es ist fix: Schwenningen bekommt einen neuen DEL-Kontrahenten. Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz erhalten. Damit ist auch klar: Dresden steigt in die DEL2 ab.
Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz für die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) erhalten. Das ist das Ergebnis der Lizenzprüfung des sportlichen Aufsteigers aus der DEL2. Damit kehrt der deutsche Meister von 2003 wieder in die PENNY DEL zurück, aus der er 2022 abgestiegen war. Dies teilt die DEL am Mittwochvormittag mit.