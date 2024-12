Schwenninger Wild Wings: DEL-Top-Torjäger Zach Senyshyn im Interview: „Ich fühle mich sehr wohl hier“

1 Zach Senyshyn steht mit 14 Saisontreffern aktuell ganz oben auf der DEL-Torschützenliste. Foto: Sigwart

Zach Senyshyn ist einer der Lichtblicke einer bis dato wechselhaften Spielzeit der Schwenninger Wild Wings. Der Kanadier spricht im Interview über seinen starken Saisonstart und seine Zukunft.









14 Saisontore hat Zach Senyshyn in den ersten 24 DEL-Spielen bereits erzielt. Damit teilt er sich den ersten Platz der Torjägerliste mit Ty Ronning von den Eisbären Berlin. Außerdem war er an vier weiteren Treffern per Assist beteiligt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 27-jährige Kanadier vor den Spielen gegen die Löwen Frankfurt und die Augsburger Panther über die guten Leistungen in seinem zweiten Jahr in Deutschland, die Saison der Schwenninger Wild Wings und seine Zukunftsgedanken über die laufende Saison hinaus.