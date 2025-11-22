Schwenninger Wild Wings DEL: Starkes Powerplay, harte Arbeit, Tylor Spink und Tim Gettinger

Weshalb der Sieg der Wild Wings gegen den DEL-Spitzenreiter Straubing so wichtig war. Wie sich ein Rückkehrer fühlt. In Köln erwartet die Neckarstädter eine hohe Hürde.
Die Wild Wings feierten am Freitagabend einen wichtigen 4:1-Sieg daheim gegen den DEL-Spitzenreiter Straubing. Wichtig deshalb, weil dieser gezeigt hat, dass die Schwenninger, spielen sie auf einem oberen Level, jedes Team der Liga besiegen können. Nach der unnötigen 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Dresden am Mittwoch hatte es dieses Erfolgserlebnis unbedingt gebraucht. Vor dem Sonntag-Spiel in Köln rückten die Schwäne in der Tabelle mit 34 Punkten auf Rang sieben vor.