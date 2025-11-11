Schwenninger Wild Wings DEL: Starkes Powerplay, Bully-Quote leicht verbessert – Joacim Eriksson Dritter

Wo die Wild Wings – rein statistisch – in der DEL vor dem Re-Start stehen. Bei den Strafminuten ist noch Luft nach unten. Am Freitag geht es in Dresden weiter.
An diesem Freitag geht es für die Wild Wings (10./24) nach der Länderspiel-Pause in der DEL mit dem Spiel beim Aufsteiger Dresden weiter im Programm. 17 Spiele sind in der Hauptrunde 2025/26 gespielt. Bis zum Jahresende wartet in den kommenden sechs Wochen auf die 14 Teams ein Hammerprogramm. 18 Partien muss jede Mannschaft in diesem Zeitraum absolvieren.