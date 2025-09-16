Schwenninger Wild Wings DEL: So lange ist Kyle Platzer gesperrt – milde Strafe für einen Frankfurter

Der Schwenninger Angreifer kann somit erst wieder am 28. September in Berlin spielen. Iserlohns Taro Jentzsch zieht sich in der Szene eine schwere Handprellung zu.
Das Urteil des DEL-Disziplinarausschusses in Sachen „Kyle Platzer“ nach dessen Spieldauerstrafe am Sonntag in Iserlohn liegt vor. Der Schwenninger Angreifer erhält nach dem Stockschlag gegen den Iserlohner Taro Jentzsch eine Sperre von drei Spielen und ist somit erst wieder am 28. September beim Auswärtsspiel in Berlin einsatzberechtigt.