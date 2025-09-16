Schwenninger Wild Wings DEL: So lange ist Kyle Platzer gesperrt – milde Strafe für einen Frankfurter

Der Schwenninger Angreifer kann somit erst wieder am 28. September in Berlin spielen. Iserlohns Taro Jentzsch zieht sich in der Szene eine schwere Handprellung zu.

Das Urteil des DEL-Disziplinarausschusses in Sachen „Kyle Platzer“ nach dessen Spieldauerstrafe am Sonntag in Iserlohn liegt vor. Der Schwenninger Angreifer erhält nach dem Stockschlag gegen den Iserlohner Taro Jentzsch eine Sperre von drei Spielen und ist somit erst wieder am 28. September beim Auswärtsspiel in Berlin einsatzberechtigt.

Urteilsspruch und Begründung Der Wortlaut des DEL-Disziplinausschuss: „Der Spieler Kyle Platzer von den Schwenninger Wild Wings wurde im Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und Schwenningen am 14. September in der 64. Spielminute gemäß DEL-Regel 61 wegen eines Stockschlags mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 61 vorliegt und hält eine Sperre von drei Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.“

Die Faktoren des Disziplinarausschuss für den Urteilsspruch: „Der Spieler Kyle Platzer unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen. Der Spieler Kyle Platzer führte den Stockschlag rücksichtslos und ohne anderen Zweck aus. Der Spieler Kyle Platzer nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf.“

Platzers Gegenspieler Taro Jentzsch zog sich in der genannten Szene eine schwere Prellung am Handgelenk zu und konnte das Spiel nicht mehr fortsetzen.

Noch ein zweites Urteil vom 2. Spieltag

Nach dem zweiten DEL-Spieltag sprach der Disziplinarausschuss noch ein weiteres Urteil aus: Der Frankfurter Chris Wilkie hatte im Spiel in Straubing in der 33. Minute nach einem Crosscheck eine Spieldauerstrafe erhalten und ist nun für ein Spiel gesperrt.