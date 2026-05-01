Schwenninger Wild Wings DEL: Schwenninger Erzrivale ärgert die Eisbären in der Walpurgisnacht

Mannheim verkürzt in der Finalserie gegen Berlin kurz vor Mitternacht auf 1:3. Transferkarussell in der DEL läuft rund. Ex-Wild-Wing Leon Schulz auf den Spuren von Vater Karsten.
Die Berliner Eisbären sind in der bisher überraschend einseitigen DEL-Finalserie gegen Mannheim noch nicht durch. Am Donnerstag um 23.18 Uhr sorgte Adler-Angreifer Luke Esposito in der 83. Minute (Zweite Verlängerung) in der Berliner Uber Arena für das 4:3 der Adler. Die Badener verkürzten in der Serie „Best of 7“ auf 1:3 und können am Sonntag daheim nachlegen.