Schwenninger Wild Wings DEL: Schwenningen-Besieger Köln gerät gegen Berlin in Rückstand

Mannheim braucht im DEL-Halbfinale gegen München nur noch einen Sieg zum Finaleinzug. Dresden steht als Absteiger fest. Das DEL2-Traumfinale: Krefeld gegen Kassel.

DEL-Titelverteidiger Meister Berlin bleibt auf eigenem Eis in den Playoffs eine Macht. Am Sonntag gelang den Eisbären gegen Hauptrundensieger Köln ein 4:2-Erfolg, mit dem die Berliner in der Halbfinalserie mit 2:1 in Führung gingen. Die Haie kassierten hingegen die siebte Schlappe in Folge bei einem Endrundenauftritt in der Hauptstadt. Spiel 4 der Serie findet am kommenden Mittwoch in Köln statt.

Im anderen Playoff-Halbfinale am Sonntagabend gewann Mannheim mit 4:1 daheim gegen München und führt in der Serie „Best of 7“ mit 3:0.

Bietigheim liefert noch einmal großen Kampf ab

Im Playoff-Halbfinale der DEL2 gewannen die Kassel Huskies am Sonntagabend mit 4:3 nach Verlängerung in Bietigheim und schließen die Serie mit 4:2 erfolgreich ab.

Somit kommt es zum DEL2-Traumfinale zwischen Krefeld und Kassel. Da beide Clubs die Lizenz für die DEL beantragt haben, steht Dresden als Absteiger in die DEL2 nun endgültig fest.

Sprich: Die Wild Wings werden in der kommenden DEL-Saison auch entweder Krefeld oder Kassel als neuen Gegner haben.