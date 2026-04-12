Schwenninger Wild Wings DEL: Schwenningen-Besieger Köln gerät gegen Berlin in Rückstand

Mannheim braucht im DEL-Halbfinale gegen München nur noch einen Sieg zum Finaleinzug. Dresden steht als Absteiger fest. Das DEL2-Traumfinale: Krefeld gegen Kassel.
DEL-Titelverteidiger Meister Berlin bleibt auf eigenem Eis in den Playoffs eine Macht. Am Sonntag gelang den Eisbären gegen Hauptrundensieger Köln ein 4:2-Erfolg, mit dem die Berliner in der Halbfinalserie mit 2:1 in Führung gingen. Die Haie kassierten hingegen die siebte Schlappe in Folge bei einem Endrundenauftritt in der Hauptstadt. Spiel 4 der Serie findet am kommenden Mittwoch in Köln statt.