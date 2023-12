Schwenninger Wild Wings: DEL-Rekord? Nicht nur in die Helios Arena strömen die Zuschauer

1 Die Fans der Wild Wings wurden für ihr Kommen bisher fast immer mit Siegen und guten Leistungen belohnt. Foto: Eibner/Lägler

Die PENNY DEL ist in ihrer 30. Saison auf dem Weg zu einem Zuschauerrekord: Im Schnitt strömten in der ersten Hälfte der Hauptrunde 6801 Eishockey-Fans in die Arenen. Dies entspricht einem Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr (6094 Zuschauer). Auch die Wild Wings locken viel mehr Fans an.









Link kopiert



Die Bestmarke aus der Saison 2015/16, als zum Ende der Hauptrunde durchschnittlich 6647 Zuschauer verzeichnet wurden, wurde damit bisher um 154 Fans – so die DEL am Dienstagvormittag in einer Mitteilung – übertroffen. 4497 Fans wollten bisher im Schnitt die Heimspiele der Wild Wings sehen. In der vergangenen DEL-Saison waren es 3851 Fans in der Helios Arena. Dies ist eine Steigerung um 16,70 Prozent.