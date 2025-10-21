Schwenninger Wild Wings DEL News: Torhüter-Karussell und großer Fan-Boykott der Ingolstädter

Die Kölner Haie haben auf den Ausfall ihres neuen Keepers Felix Brückmann reagiert. Bei den Dresdner Eislöwen steigt der Ex-Frankfurter Jussi Olkinuora ein.
In den ersten Saisonwochen erkämpfte sich Kölns Neuzugang Felix Brückmann im Tor den Stammplatz bei den Haien. Doch der Ex-Mannheimer zog sich im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Straubing (7:4) eine Knieverletzung zu und fällt für mehrere Wochen aus. Die Kölner haben nun personell reagiert und verpflichteten den Finnen Janne Juvonen (zuletzt HC Ambri Piotta) als Ersatz.