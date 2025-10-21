Schwenninger Wild Wings DEL News: Torhüter-Karussell und großer Fan-Boykott der Ingolstädter

Die Kölner Haie haben auf den Ausfall ihres neuen Keepers Felix Brückmann reagiert. Bei den Dresdner Eislöwen steigt der Ex-Frankfurter Jussi Olkinuora ein.

In den ersten Saisonwochen erkämpfte sich Kölns Neuzugang Felix Brückmann im Tor den Stammplatz bei den Haien. Doch der Ex-Mannheimer zog sich im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Straubing (7:4) eine Knieverletzung zu und fällt für mehrere Wochen aus. Die Kölner haben nun personell reagiert und verpflichteten den Finnen Janne Juvonen (zuletzt HC Ambri Piotta) als Ersatz.

Jussi Olkinuora will Dresden helfen Auch das DEL-Schlusslicht Dresden entschied sich für einen neuen Torhüter, nachdem die Leistungen von Julius Hudacek nicht überzeugend waren. Es kommt der im Sommer bei den Frankfurtern aussortierte Olympiasieger und Weltmeister Jussi Olkinuora. Die Mannschaft des Ex-Schwenninger Trainers Niklas Sundblad steht mit bisher nur einem Sieg am Tabellenende und erhofft sich durch den Finnen mehr Stabilität.

Ingolstädter Fanbus bleibt am Donnerstag daheim

Bereits 150 Fanclubs haben in der DEL seit einigen Jahren gegen die Donnerstag-Spiele protestiert. Die Ingolstädter Anhänger machen nun Ernst und boykottieren an diesem Donnerstag komplett den Support für ihre Mannschaft beim Spiel in Augsburg. Auch am vergangenen Sonntag hingen vor dem Heimspiel der Wild Wings in der Helios Arena einige Banner, die den Protest ausdrückten – auf Schwenninger und auch auf Ingolstädter Seite.