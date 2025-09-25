Schwenninger Wild Wings DEL: Neuer Eisbären-Stürmer, eine Strafe und die Einschätzung von Walker

DEL-Titelverteidiger Berlin hat nach seinen vielen personellen Ausfällen vor dem Gastspiel der Wild Wings reagiert: Mit Patrick Khodorenko kommt ein neuer Center.
Die Berliner Eisbären haben aufgrund ihrer gewichtigen personellen Ausfälle nun reagiert: Vom finnischen Erstligisten Lukko Rauma wurde Center Patrick Khodorenko verpflichtet. Es ist denkbar, dass der US-Amerikaner beim Freitag- Heimspiel des DEL-Titelverteidigers gegen Straubing noch zuschaut und am Sonntag (14 Uhr) daheim gegen die Wild Wings sein Debüt in der deutschen Eliteklasse feiert.