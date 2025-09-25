Schwenninger Wild Wings DEL: Neuer Eisbären-Stürmer, eine Strafe und die Einschätzung von Walker

DEL-Titelverteidiger Berlin hat nach seinen vielen personellen Ausfällen vor dem Gastspiel der Wild Wings reagiert: Mit Patrick Khodorenko kommt ein neuer Center.

Die Berliner Eisbären haben aufgrund ihrer gewichtigen personellen Ausfälle nun reagiert: Vom finnischen Erstligisten Lukko Rauma wurde Center Patrick Khodorenko verpflichtet. Es ist denkbar, dass der US-Amerikaner beim Freitag- Heimspiel des DEL-Titelverteidigers gegen Straubing noch zuschaut und am Sonntag (14 Uhr) daheim gegen die Wild Wings sein Debüt in der deutschen Eliteklasse feiert.

Eine Nachverpflichtung war bei den Berlinern aufgrund der langen Ausfall-Liste überfällig. Der gebürtige Schwenninger Kai Wissmann (Achillessehnen-Verletzung), Marcel Noebels (Knie) und der nun für sechs Spiele gesperrte Yannick Veilleux stehen länger nicht zur Verfügung.

Die Eisbären sind sportlich holprig (2 Siege/2 Niederlagen) in die Saison gestartet. Lean Bergmann fällt zwar nicht aus, bekam jetzt aber im Nachschlag nach dem Duell in Bremerhaven (1:5) noch eine Geldstrafe vom DEL-Disziplinarausschuss aufgebrummt. Der Grund: unsportliches Verhalten. Offenbar wurde Bergmann sein kurioses Interview bei „Magenta Sport“ zu Verhängnis. Hier hatte sich Bergmann über den von seinem Teamkollegen Yannick Veilleux gefoulten Mannheimer Luke Esposito („Man lernt schon als Kind, den Kopf immer oben zu halten“) mokiert und die Strafe für Veilleux als übertrieben bezeichnet.

Zusammengefasst: Der erneut große Meisterschaftsfavorit Berlin schleppt in diesen ersten Saisonwochen einige Probleme mit sich herum.

Schwenningens Coach Steve Walker, der bei seinem Meistertipp vor dem Saisonstart ebenfalls die Berliner als Top-Favorit nannte, lässt sich von den Schlagzeilen aus Berlin vor dem Gastspiel der Wild Wings am Sonntag in der Uber Arena nicht blenden: „Die Eisbären haben trotz ihrer Ausfälle immer noch einen sehr starken Kader. Das stecken sie weg.“

Auch Bremerhaven verstärkt sich

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich in der Verteidigung nochmals mit einem Neuzugang aus Nordamerika verstärkt. Akito Hirose (26) spielte zuletzt in der AHL für die Abbotsford Canucks.