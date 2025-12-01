Schwenninger Wild Wings DEL: Interne Aussprache und Charakterstärke führen zum wichtigen Erfolgserlebnis

Was bei den Wild Wings vor dem 3:2 gegen Wolfsburg alles besprochen wurde. Welcher Aspekt für Coach Steve Walker und Kapitän Thomas Larkin besonders zählt.
Über 400 Mädchen und Jungen aus insgesamt zwölf Schulklassen tummelten sich am Sonntag beim traditionellen „Schools Day“ der Wild Wings – Stunden vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg – in der Helios Arena. Im Mittelpunkt stand ein Eishockey-Parcours, eine Spielerin der Lady Wings demonstrierte ihre Ausrüstung und Nachwuchschef Wayne Hynes erzählte von seiner Karriere. Ab 16.30 Uhr feuerten die Jugendlichen die Schwäne begeistert an. Eine feine Sache der Wild Wings seit Jahren, die damit wohl den einen oder anderen neuen Fan dazugewinnen.