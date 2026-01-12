Schwenninger Wild Wings DEL: Großes Statement von Walker, Gehirnerschütterung – ein Rückkehrer

Der Trend stimmt bei den Wild Wings. Bei Sebastian Uvira muss abgewartet werden. Philip Feist beschreibt seine „schönen“ Gefühle nach dem Comeback.
Mit einer ausgezeichneten Leistung haben die Wild Wings am Sonntagabend Straubing daheim mit 4:2 besiegt. Es war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Die Schwenninger rücken in der DEL-Tabelle auf den neunten Platz vor und haben auf den achten Platz (Wolfsburg/55) nur vier Punkte Rückstand. Dieser achte Rang wäre wichtig, um in der kurzen Serie der Pre-Playoffs („Best of 3“) Heimrecht genießen zu können.