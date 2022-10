1 Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson sah sich vom Schiri aufgrund dessen frühzeitiger Armbewegung getäuscht. Foto: Eibner/Lägler

Der Penalty-Ärger am Sonntag beim DEL-Derby in Schwenningen geht weiter. Die Liga hat nun eine offizielle Stellungnahme zu den Vorkommnissen veröffentlicht. Die Wild Wings werden keinen Protest einlegen. Was bleibt, sind aber einige offene Fragen.















Für die DEL war der umstrittene Penalty von Bietigheims Chase Berger zum 3:2-Endstand für die Steelers ein "gutes Tor".

Die Ausführungen der DEL

In einer Stellungnahme der DEL heißt es: "Ein verunglückter oder misslungener Schussversuch ist in der Regelauslegung beim Penalty kein Schuss, sondern eben nur der Versuch. Somit war der eigentliche Torabschluss der erste Schuss. Entsprechend wurden die Schiedsrichter geschult, in diesen Fällen auf ein gutes Tor zu entscheiden. Der Schiedsrichter (Sirko Hunnius, Anm.d.Red.) erkannte die Schussbewegung des Penalty-Schützen und nahm an, dass aus dessen Schussbewegung ein tatsächlicher Schuss resultiert. Deshalb winkte er das "Wash-Out-Signal". Unmittelbar danach wurde klar, dass der beabsichtigte Schuss im Versuchsstadium stecken blieb. Es lag eine verfrühte Reaktion des Schiedsrichters vor. Mit seinem "Wash-Out-Signal" gilt der Penalty-Schuss jedoch nicht als beendet. Der Penaltyschütze nahm den Puck nach seinem missglückten Schussversuch wieder auf, und der nun folgende eigentliche Schuss traf ins Tor", so der Wortlaut der DEL.

Die Stellungnahme von Christof Kreutzer

Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer kann die Regelauslegung im Grunde genommen nachvollziehen, "doch Fakt ist auch, dass der Schiedsrichter mit seiner Armbewergung unseren Torhüter Joacim Eriksson fälschlicherweise nach dem ersten Puckkontakt von Chase Berger zu verstehen gab, dass dieser Penalty beendet sei. Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass die Schiedsrichter die Szene auch noch einmal im Video studieren." Die Schwenninger Verantwortlichen werden jedoch keinen Protest mehr einlegen, "weil unsere Erfolgsaussichten gegen Null tendieren", so Christof Kreutzer. Die Schwenninger planen aber, die Vorkommnisse um diesen Penalty bei der nächsten DEL-Sitzung zu thematisieren.

"Die Schiedsrichter haben sich bei uns nach dem Spiel und in einer langen Aussprache für die frühzeitige Armbewegung entschuldigt", berichtet Christof Kreutzer.

Die Reaktion der Fans in den vergangenen Stunden

In den sozialen Medien rund um die Wild Wings hat die Stellungnahme der DEL aber bei den Schwenninger Fans für große Verwunderung und Ärger in den vergangenen Stunden gesorgt. Für viele Anhänger, so der Tenor, hätte der Penalty von Chase Berger zumindest wiederholt werden müssen.