Der dänische Nationalspieler Felix Scheel wechselt vom Schwenninger Ligakonkurrenten Bremerhaven in die Neckarstadt. Da der flexibel einsetzbare Flügelstürmer auch die deutsche Staatsbürgerschaft innehat, bleibt für den Saisonstart weiterhin eine zusätzliche Importlizenz zu vergeben.

Das sagt Felix Scheel

Nach zwei Spielzeiten an der Nordseeküste und 87 Partien im Trikot der Pinguins soll Felix Scheel den Wild Wings für die kommende Saison zusätzliche Tiefe verleihen. Dabei will der 32-jährige Linksschütze, der noch im Mai die Heim-Weltmeisterschaft in Dänemark absolvierte, mit dem Team von Headcoach Steve Walker vor allem an seine Leistungen aus der Saison 23|24 anknüpfen.

„Ich freue mich sehr, nun bei den Wild Wings zu sein. Schwenningen war durch den aggressiven und schnellen Spielstil für Auswärtsmannschaften immer ein schwieriger Ort, und es wird mir viel Spaß machen, jetzt ein Teil davon zu sein – sowie die lautstarken Fans auf meiner Seite zu haben. Als ich mit Steve Walker und Stefan Wagner sprach, hatte ich das Gefühl, dass Schwenningen der richtige Ort für mich ist und der Spielstil zu mir als Eishockeyspieler passt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und nach Süddeutschland zu kommen“, blickt Scheel auf seine Zeit am Neckarursprung voraus, die er gemeinsam mit seiner Frau und dem acht Monate alten Nachwuchs verbringen wird.

Wie es mit den personellen Planungen weitergeht

Die Kaderplanungen in Schwenningen schreiten also weiter voran. Trotz der Verpflichtung von Felix Scheel werden die Verantwortlichen vor Saisonbeginn kurzfristig noch eine weitere Importstelle besetzen.

„Mit Felix Scheel konnten wir unser Line-Up nochmals sinnvoll ergänzen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der uns zusätzliche Tiefe im Kader geben wird“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner.