Schwenninger Wild Wings DEL: Eisbären essen im „Planet Sports“, viel Selbstkritik – die Reise an die Küste

Für die Wild Wings war beim 3:5 gegen Berlin mehr drin. Was Coach Steve Walker nicht gefallen hat. In Bremerhaven wartet auf Schwenningen das nächste Top-Team.
DEL Diesen Donnerstag, 23 Uhr, in der Schwenninger Gaststätte „Planet Sports“. Einige Eisbären-Topspieler wie Liam Kirk oder Ty Ronning tauchen auf, nehmen noch ein Essen zu sich und plauschen locker mit den anwesenden Fans. Nach dem 5:3-Sieg gegen die Wild Wings sind die Berliner in bester Stimmung. In der Neckarstadt übernachtete der DEL-Titelverteidiger noch ein zweites Mal, um am Freitag erst wieder heimzufliegen.