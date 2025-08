Zunächst vermelden die Lausitzer Füchse (DEL2) einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/2026. Hannu Tripcke (19) schließt sich zur kommenden Spielzeit dem Team aus Weißwasser an. Dies schreiben die Füchse auf ihrer Homepage.

Der Stürmer kommt für eine Saison per Leihe von den Löwen Frankfurt (DEL) in die Lausitz, „um hier mehr Eiszeit zu erhalten und seinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“.

Tripcke begann seine Eishockeyausbildung in Düsseldorf und sammelte frühzeitig Erfahrung auf hohem Nachwuchsniveau. In der vergangenen Saison wechselte Tripcke zu den Löwen Frankfurt und kam dort zu 15 Einsätzen in der DEL. Zudem war er per Förderlizenz für den EC Bad Nauheim sowie den EHC Freiburg (DEL2), den Kooperationspartner der Wild Wings, aktiv.

Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Mitch Wahl trennen sich.

Der erfahrene Deutsch-Amerikaner wird also nicht mehr für den Aufsteiger auflaufen. Wahl wechselte im November 2023 von den Schwenninger Wild Wings (32 Spiele, 1 Tor) nach Dresden.

Dafür kommt für die Offensive Clint Joseph „C.J.“ Suess (31, zuletzt Manitoba Moose in der AHL). In der NHL war der US-Amerikaner in fünf Spielen im Einsatz.