Schwenninger Wild Wings: DEL – die neue Eiszeit rückt immer näher

1 Es sieht gut aus. Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin könnte noch vor Saisonbeginn den deutschen Pass erhalten. Damit würde sich im Angriff noch eine personelle neue Option für Schwenningen auftun. Foto: Roland Sigwart

Am Wochenende werden alle Spieler wieder in Schwenningen sein. Die Einbürgerung von Thomas Larkin ist auf einem guten Weg. Am 12. August trainiert das Team erstmals gemeinsam auf dem Eis.









Die neue Schwenninger Eiszeit 2024/25 rückt in großen Schritten immer näher. Die Trainings-Sommergruppe der Wild Wings hat – wie auch die Importspieler in Übersee – seit Ende April ein großes Pensum hinter sich gebracht. Die ersten Leistungstests fallen hervorragend aus. Am Wochenende werden Trainer Steve Walker und alle restlichen Spieler in Schwenningen wieder eintreffen.