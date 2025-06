Schwenninger Wild Wings DEL: Das Testspielprogramm steht, München holt NHL-Kanadier

1 Die Schützlinge von Coach Steve Walker werden erneut beim Bodensee-Cup ihr Können zeigen. Foto: Eibner Pressefoto Während das Testspielprogramm der Wild Wings nun komplett ist, schlägt die DEL-Konkurrenz weiter auf dem Transfermarkt zu.







Mit der schon traditionsreichen Teilnahme am Bodensee-Cup haben die Schwenninger ihren Vorbereitungsplan in Sachen Spiele abgeschlossen. Die Wild Wings treffen am 21. August (19.30 Uhr) in der Bodensee-Arena von Kreuzlingen auf den HC Lugano. Weiter geht es mit dem Spiel im Platz 3 und dem Finale am Samstag, 23. August. Weitere Teilnehmer sind der SC Rapperswil-Jona Lakers und DEL-Kontrahent Augsburg.