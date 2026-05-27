Schwenninger Wild Wings DEL: Bleibt Kreis Bundestrainer? Sechs DEL-Anwärter, Eisbären wildern bei Red Bull

Während der DEB die Wunden nach der enttäuschenden Eishockey-WM leckt und Experten die Zukunft von Bundestrainer Harold Kreis infrage stellen, dreht sich das DEL-Transferkarussell.

Wenn DEB-Sportvorstand Christian Künast, der selbst in der Kritik steht, mit Coach Harold Kreis in die Analyse geht, steht auch die Frage im Raum: Kann der Ex-Trainer der Schwenninger Wild Wings ein „Aushängeschild", wie intern gefordert, für die kommende Heim-WM sein und neue Euphorie entfachen? Bisher „ist uns das leider nicht gelungen", gab Künast zu.

Die Zukunft von Kreis ist also nach dem vorzeitigen Aus bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz offen.

Die 13 sportlich qualifizierten Clubs aus der abgelaufenen Saison – darunter die Schwenninger Wild Wings – in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) sowie der sportliche Aufsteiger aus der DEL2, die Krefeld Pinguine, haben ihre Unterlagen für das Lizenzprüfungsverfahren der kommenden Saison 2026/27 fristgerecht eingereicht.

Zudem haben auch die sportlich abgestiegenen Dresdner Eislöwen ihre Unterlagen übermittelt. Durchgeführt wird das Prüfungsverfahren in den kommenden Wochen durch die Geschäftsführung der DEL und die ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Düsseldorf. Der Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie die Veröffentlichung des Spielplans sind für Anfang Juli geplant.

Saison 2027/28

Zudem haben sich sechs Mannschaften aus der DEL2 fristgerecht als mögliche Aufsteiger für die Spielzeit 2027/28 beworben. Es handelt sich dabei um die Dresdner Eislöwen, den EC Kassel Huskies, die Starbulls Rosenheim, den EV Landshut, die Düsseldorfer EG und die Ravensburg Towerstars.

DEL-Transfernews

Wolfsburg setzt auf Kontinuität: Leo Hafenrichter verlängerte seinen bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029.

Laut „Bild“ kehrt Top-Stürmer Gabriel Fontaine (29) von Liga-Kontrahent Red Bull München zum deutschen Meister Eisbären Berlin zurück. Der Zweijahresvertrag in der Hauptstadt sei unterschrieben.

Bestätigt ist, dass die Adler Mannheim in der neuen DEL-Saison auf Goalie Felix Noack von den Blue Devils Weiden (DEL2) setzen werden. Gemeinsam mit Maximilian Franzreb und Jake Hildebrand wird er das Adler-Torhütergespann bilden.

Verlängerungen

Die Straubing Tigers haben die Verträge mit gleich drei deutschen Stürmern verlängert: Linus Brandl, Filip Varejcka und Tim Brunnhuber bleiben in Niederbayern.

Die Pinguins Bremerhaven setzen weiter auf Torhüter Christopher Strasen. Der gebürtige Bremerhavener bleibt dem Club damit auch über die laufende Saison hinaus erhalten.

Auch beim Schwenninger DEL2-Kooperationspartner EHC Freiburg gibt es personelle Neuigkeiten. Eero Elo, Sameli Ventelä und Petr Heider werden die Wölfe verlassen. Dafür wird Tim Sezemsky (24, Verteidiger, kommt von den Lausitzer Füchsen) künftig das Trikot der Breisgauer tragen.

Kader-Veränderungen gibt es auch bei den Ravensburg Towerstars: So werden die Stürmer Marvin Schmid und Maxim Scholl in der kommenden DEL2-Saison nicht mehr an Bord sein.