Schwenninger Wild Wings DEL: Bleibt Kreis Bundestrainer? Sechs DEL-Anwärter, Eisbären wildern bei Red Bull

Während der DEB die Wunden nach der enttäuschenden Eishockey-WM leckt und Experten die Zukunft von Bundestrainer Harold Kreis infrage stellen, dreht sich das DEL-Transferkarussell.
Wenn DEB-Sportvorstand Christian Künast, der selbst in der Kritik steht, mit Coach Harold Kreis in die Analyse geht, steht auch die Frage im Raum: Kann der Ex-Trainer der Schwenninger Wild Wings ein „Aushängeschild", wie intern gefordert, für die kommende Heim-WM sein und neue Euphorie entfachen? Bisher „ist uns das leider nicht gelungen", gab Künast zu.