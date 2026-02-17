Schwenninger Wild Wings DEL: Auch Ex-Schwenninger Travis Turnbull verlässt das wohl sinkende Schiff

Die abstiegsbedrohten Dresdner Eislöwen lösen vorzeitig bereits den dritten Vertrag auf. Wohin es den früheren Wild-Wings-Kapitän jetzt zieht. Ein Duo bleibt hingegen in Köln.
Der nächste Spieler geht frühzeitig von Bord beim abstiegsbedrohten DEL-Ligisten Dresden. Nach Verteidiger Tariq Hammond (zur Düsseldorfer EG) und Andrew Yogan (zum norwegischen Erstligisten Stavanger Oilers) räumt nun acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde ein ganz prominenter Spieler seinen Spind aus: Travis Turnbull.