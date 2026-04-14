Schwenninger Wild Wings DEL: Alex Trivellato blickt auf WM, Chance für Aki Dziambor – Brandts Brandrede

Die Titelkämpfe in der Schweiz werfen – mit zwei Wild Wings – ihre Schatten voraus. Warum der Straubinger Top-Verteidiger verbal auf den Bundestrainer losgeht.
Nach den Olympischen Spielen ist vor der kommenden WM, die im Mai in der Schweiz stattfindet. Während der bisherige italienische Nationalmannschafts-Kapitän Thomas Larkin nach seinem Karriereende mit seiner Familie von Niedereschach in sein neues Domizil in der Nähe von Mailand umzieht, ist Schwenningens bisheriger Verteidiger Alex Trivellato nach Bozen zum WM-Vorbereitung des italienischen Teams gereist. Die sportliche Zukunft von Trivellato ist aber noch offen. Bei den Wild Wings wurde sein Vertrag noch nicht verlängert.