1 David Ullström soll der Schwenninger Offensive mehr Qualität verleihen. Er feiert am Dienstag in Straubing sein Debüt. Foto: Wild Wings

Die Wild Wings melden sich mit einem furiosen 5:1-Sieg in München nach sieben Niederlagen in Folge zurück, doch die personelle Lage bleibt vor dem Duell in Straubing (Dienstag, 19.30 Uhr) angespannt. Angreifer David Ullström erhält bis zum Saisonende einen Vertrag.















Link kopiert

Nachdem sich die Wild Wings und der Stürmer in der vergangenen Woche zu einem Tryout entschieden hatten, bestätigten die guten Trainingseindrücke und die Untersuchungsergebnisse der orthopädischen Abteilung der Schwenninger, dass keine körperlichen Einschränkungen bei dem Schweden bestehen.

Das Statement von David Ullström

"Ich bin wirklich glücklich darüber, wieder Eishockey spielen zu können und werde alles tun, um wieder dahinzukommen, wo ich war. Es war großartig zu sehen, wie die Jungs in der zuletzt harten Phase zusammengehalten haben. Wir haben eine motivierte Gruppe mit einem starken Glauben an die eigene Stärke", sagt der Schwede über sein neues Team. Der NHL-erfahrene Stürmer soll der Offensive der Wild Wings noch mehr Qualität und Tiefe verleihen.

Die Einschätzung von Christof Kreutzer und Harold Kreis

"David Ullström hat immer auf höchstem Niveau gespielt und wird unsere Offensive verstärken", betont Sportdirektor Christof Kreutzer.

Chefcoach Harold Kreis freut sich ebenfalls über den Zuwachs in seinem Team: "David ist ein sehr kreativer Spieler, der absolut verantwortungsvoll in beide Richtungen agiert. Er wird vielleicht etwas Zeit brauchen, um auf sein Topniveau zu kommen, ist aber dennoch eine sehr gute Verstärkung unserer Mannschaft."

David Ullström wird bereits beim Auswärtsspiel in Straubing das Trikot der Neckarstädter mit der Nummer 19 überstreifen.

Erneut mit nur vier Verteidigern gegen Straubing

Mit der Handfraktur von Verteidiger Will Weber, die wohl eine Pause von mindestens vier Wochen erforderlich macht, tut sich bei den Wild Wings aber im Defensivbereich eine neue personelle Baustelle auf.

Die gegen München vier verbliebenden Verteidiger Ville Lajunen, Alex Trivellato, Kapitän John Ramage und Peter Spornberger rissen gegen den DEL-Spitzenreiter ein Wahnsinns-Pensum ab. Aber ein Dauerzustand kann dies nicht sein. "Wir sind auf der Suche nach einem Verteidiger, aber es muss passen und auch finanziell darstellbar sein", unterstreicht Christof Kreutzer. Er ergänzt: "Der Spielermarkt ist momenan ausgetrocknet und daher kompliziert. Dies hat mir am Sonntag auch Christian Winkler von Red Bull München bestätigt."

Der immer noch verletzte Johannes Huß wird wohl erst am Freitag gegen Nürnberg in die Schwenninger Verteidigung zurückkehren. Der junge Kai Zernikel ist krank.

Der Blick auf das Dienstag-Spiel

Chefcoach Harold Kreis plant gegen Straubing in der Defensive also wieder mit dem fleißigen "Quartett" vom Sonntag. Im Tor steht Marvin Cüpper.

Der Wild-Wings-Trainer geht von einem Straubinger Gegner am Dienstag aus, "der nach seiner 1:4-Niederlage am Sonntag in Iserlohn sofort einen großen Druck aufbauen wird. Für uns wird es wichtig sein, dass wir mit der gleichen Energie und mit der gleichen Konzentration wie gegen München das Spiel bestreiten."