Zwei Spiele, fünf Punkte und Platz zwei! Die Wild Wings haben es am ersten Saisonwochenende eindrucksvoll in der DEL bewiesen: Eine Vorbereitung wird oftmals doch zu hoch in der Bewertung aufgehängt.