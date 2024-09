Das Derby geht mit 4:3 an Mannheim

1 Wild-Wings-Angreifer Miko Höfflin (rechts) im Duell mit Mannheims Jyrki Jokipakka. Foto: Eibner

Schwenningens Endspurt kommt in der ausverkauften SAP Arena zu spät. Im Mitteldrittel legen starke Adler mit drei Toren in fünfeinhalb Minuten den Grundstein zum Sieg.









Die Wild Wings haben das Auftaktspiel in der neuen DEL-Saison am Freitag in der ausverkauften Mannheimer SAP Arena (13 600 Zuschauer) gegen die Adler mit 3:4 verloren. Die Badener legten den Grundstein für ihren verdienten Startsieg im Mitteldrittel mit drei Treffern innerhalb kürzester Zeit.