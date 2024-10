1 Nationalspieler Daniel Pfaffengut ist sehr gut in seine erste Saison bei den Frankfurter Löwen gestartet. Nun trifft der 28-Jährige erstmals auf seine ehemaligen Kollegen. Foto: Eibner/Friese

Für Daniel Pfaffengut steht das erste Duell mit den Schwenninger Wild Wings an. Im Interview spricht der Nationalspieler über seinen Wechsel, die bisherige Saison und die Partie gegen seinen Ex-Verein.









Link kopiert



Der Start in die neue DEL-Saison hätte für Daniel Pfaffengut kaum besser verlaufen können. Zehn Scorerpunkte in den ersten neun Spielen halfen seinen Frankfurter Löwen dabei, sich zwischenzeitlich als Fünfter in der Tabelle einzuordnen. Nun steht das erste Duell mit den Schwenninger Wild Wings an.