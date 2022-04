1 Wie erwartet: Wild-Wings-Angreifer Daniel Pfaffengut hat für zwei Jahre verlängert. Foto: Eibner

Nun ist es offiziell. Wie erwartet hat Wild-Wings-Angreifer Daniel Pfaffengut seinen Vertrag in Schwenningen um zwei Jahre verlängert.















Der aktuell für das erweiterte deutsche WM-Aufgebot nominierte Stürmer bleibt somit bei den Wild Wings bis 2024.

In der abgelaufenen DELHauptrunde stand der gebürtige Kaufbeurer in 50 Partien für die Schwenninger auf dem Eis. Bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 14:42 Minuten gelangen dem Rechtsschützen acht Tore.

Einige Angebote lagen ihm vor

"Trotz einiger Anfragen wollte ich unbedingt in Schwenningen bleiben. Ich fühle mich hier extrem wohl und sehe uns trotz der nicht wirklich befriedigenden Saison 2021/22 auf einem guten Weg. Auch die öffentliche Wahrnehmung der Wild Wings hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert und ich bin überzeugt davon, dass sich die Puzzleteile hier zusammenfügen werden. Mein Ziel ist es mich in der kommenden Saison weiter zu steigern und somit dem neuen Trainer für die verschiedensten Spielsituationen weitere Optionen zu ermöglichen", beschreibt der Rechtsschütze seine Ambitionen.

Sportdirektor Christof Kreutzer freut sich auf die weitere Zusammenarbeit

Sportdirektor Christof Kreutzer traut Daniel Pfaffengut diesen nächsten Schritt zu. "Mit seiner Konstanz, die er insbesondere in der zweiten Saisonhälfte auf das Eis bringen konnte, hat Daniel Pfaffengut bewiesen, wie wichtig er für unser Spiel sein kann. Ich freue mich deshalb sehr auf die weitere Zusammenarbeit."