1 Schwenningens Trainer Steve Walker freut sich über das Sechs-Punkte-Wochenende, sieht aber nach dem verdienten 4:2-Heimsieg gegen Augsburg auch zwei Ansätze für Verbesserungen im Spiel seines Teams. Foto: Roger Müller

Großes Lob für Neuzugang Brandon McMillan. Augsburgs Trainer Larry Mitchell spricht von „einem Schock“ kurz nach Spielbeginn.









Die Wild Wings sind voll auf Kurs in Richtung Play-off-Plätze. Die sechs Punkte am Wochenende gegen Frankfurt und Augsburg waren eminent wichtig. Neuzugang Brandon McMillan (1 Tor/1 Assist) deutete bei seinem absolut gelungenen Debüt schon an, wie wichtig er für die Schwenninger werden kann.