Was Steve Walker denn von seinem Team am Freitag daheim im Test gegen den EHC Kloten erwartet? Seine Antwort kommt schnell wie ein „One-Timer“ – und ist auch gepaart mit Humor: „Vor allem viele Tore.“

Das sagt Steve Walker

Der Schwenninger Coach nimmt noch einmal Stellung zu den erst sechs erzielten Treffern seiner Mannschaft in bisher sechs Testpartien: „Wir haben bisher viel Wert auf unsere defensive Arbeit gelegt. Wir haben personell viel rotiert und viel probiert“, hat er Erklärungen parat. Aber natürlich hätte sich Steve Walker auch mehr Tore seiner Jungs bisher gewünscht.

Er fügt noch hinzu: „Eine Vorbereitung ist eben ein Marathon. Es geht um jeden Schritt, den wir weiterkommen wollen.“

Der Plan

Mit der personellen Rotation ist nun im Spiel gegen den EHC Kloten, gegen den die Schwenninger am 11. August im ersten Aufeinandertreffen mit 1:2 nach Verlängerung unterlagen, Schluss. Am Freitag möchte Steve Walker seine Angriffsreihen so bilden, wie sie wohl auch zum Saisonstart in zwei Wochen zusammenspielen könnten.

Mit der Defensiv-Arbeit zeigt sich der Coach bisher zufrieden: „Das passt.“

Verteidiger Thomas Larkin nimmt das Lob gerne entgegen und schildert seine Sichtweise zum Thema Vorbereitung: „Die Ergebnisse zählen nur in zweiter Linie. Vor allem müssen wir den Plan des Trainers gut umsetzen.“

Wer wird Kapitän?

Ob Larkin sogar der neue Kapitän wird? Steve Walker schmunzelt und verrät: „Es könnten viele bei uns werden. Wir werden den Namen natürlich erst veröffentlichen, wenn wir unser Team informiert haben.“ Dies wird kommende Woche der Fall sein.