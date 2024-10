1 Eine Szene, die kennzeichnend für das Duell der Wild Wings gegen Straubing war: Tigers-Stürmer Michael Connolly (rechts) jubelt über sein 1:0 – Tyson Spink dreht enttäuscht ab. Foto: Roland Sigwart

Die Heimniederlage und ihre Gründe. Der Kanadier sagt: „Wir hatten Probleme im Spielaufbau und uns hat der letzte Biss gefehlt.“ Schwenninger bleiben in der DEL nur Elfter.









Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagabend daheim gegen die Straubing Tigers nicht den entscheidenden Schritt nach vorne geschafft. Das Heimspiel ging mit 1:2 verloren. Es war die dritte Niederlage in Folge.