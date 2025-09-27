Schwenninger Wild Wings: Coach Steve Walker sieht in Wolfsburg nur „vier gute Minuten“

Warum das Spiel am Sonntag in Berlin für die Schwenninger nun so wichtig ist. Kyle Platzer kehrt zurück. Die Zwischenbilanz nach fünf Saisonpartien ist ernüchternd
Nach der verdienten 1:4-Niederlage der Wild Wings in Wolfsburg gibt es aus Schwenninger Sicht nach dem fünften DEL-Spieltag (12. Platz/5 Punkte) zumindest eine größere Erkenntnis: Gegen vermeintliche Top-4-Teams wie Köln (ebenfalls mit 1:4 verloren) und auch Wolfsburg sind die Neckarstädter leistungsmäßig aktuell (noch) nicht auf Augenhöhe. Dahin fehlt noch etwas – vor allem auch Konstanz und Durchschlagskraft über 60 Minuten.