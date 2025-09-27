Schwenninger Wild Wings: Coach Steve Walker sieht in Wolfsburg nur „vier gute Minuten“

Warum das Spiel am Sonntag in Berlin für die Schwenninger nun so wichtig ist. Kyle Platzer kehrt zurück. Die Zwischenbilanz nach fünf Saisonpartien ist ernüchternd

Nach der verdienten 1:4-Niederlage der Wild Wings in Wolfsburg gibt es aus Schwenninger Sicht nach dem fünften DEL-Spieltag (12. Platz/5 Punkte) zumindest eine größere Erkenntnis: Gegen vermeintliche Top-4-Teams wie Köln (ebenfalls mit 1:4 verloren) und auch Wolfsburg sind die Neckarstädter leistungsmäßig aktuell (noch) nicht auf Augenhöhe. Dahin fehlt noch etwas – vor allem auch Konstanz und Durchschlagskraft über 60 Minuten.

Deshalb wird das kommende Spiel der Wild Wings am Sonntag (14 Uhr) beim gerade angeschlagenen Titelverteidiger Berlin ziemlich richtungsweisend. Die große Frage lautet: Können die Wild Wings gegen die starken Mannschaften der Liga nun einmal den Hebel umlegen und punkten?

Steve Walker mit Klartext

Schwenningens Coach Steve Walker war nach der Niederlage in Wolfsburg nach außen hin gefasst, aber innerlich brodelte es wohl in ihm: „Die ersten vier Minuten heute waren von uns gut. Danach haben wir viele schlechte Entscheidungen getroffen und uns selbst geschlagen. Es ist schwer genug, auswärts einen Rückstand zu drehen und gegen das derzeit beste Powerplay der Liga darf man einfach nicht so viele Strafen ziehen. Wir waren nicht scharf genug und es hat einiges bei uns nicht gepasst. Aber solche Spiele passieren und jetzt gilt es, daraus zu lernen.“

Angreifer Mirko Höfflin haderte vor allem mit den ersten beiden Strafen im Auftaktdrittel, die seinem Team einen 0:2-Rückstand/Rucksack aufbürdeten. „Dabei haben wir gewusst, wie stark Wolfsburg im Powerplay ist. Danach hat uns auch der Zug zum gegnerischen Tor gefehlt.“

Am Sonntag soll es für die Neckarstädter in der Berliner Uber Arena besser laufen, zumal Spielmacher Kyle Platzer nach abgelaufener Sperre zurückkehrt.

Eisbären verlieren gegen Straubing

Die enttäuschend in die Saison gestarteten Berliner (7./7) mussten am Freitag daheim den nächsten Rückschlag hinnehmen – 2:3 nach Verlängerung gegen Straubing. Erstmals seit Januar 2024 mussten die Berliner zuletzt drei Niederlagen in Serie hinnehmen.

Coach Serge Aubin sah dennoch Lichtblicke bei seinem Team und freute sich vor allem auch über die Rückkehr der zuletzt fehlenden Ty Ronning und Markus Niemeläinen. Zudem trat der neue Stürmer Patrick Khodorenko (zuletzt Lukko Rauma) bei seinem Debüt ordentlich auf.

Fehlen werden aber weiterhin der gebürtige Doppelstädter Kai Wissmann (Achillessehne), Marcel Noebels (Knie) und Yannick Veilleux (Sperre).

Serge Aubin zeigt sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft in kleinen Schritten aus dem sportlichen Tief herauskommt.

Andreas Eder

Die Berliner haben ihren in der Vorsaison erfolgreichen Kader kaum verändert. Nur vier Neuzugänge wurden verpflichtet. Bemerkenswert dabei war das Kommen von Andreas Eder aus München, der nach dem Tod seines Bruders Tobias natürlich nun eine besondere Verbindung zu den Eisbären hat und in der Kabine sogar auch den Platz seines verstorbenen Bruders einnahm. Immer wieder stellt Andreas Eder die Unterstützung der Eisbären damals in der sehr schweren Zeit für seine Familie heraus.

Augsburger Ausrufezeichen und Hattrick von Mauermann

Bemerkenswert war am Freitag beim 5. Saisonspieltag in der DEL vor allem der 4:2-Heimerfolg der Augsburger gegen Köln sowie das klare 5:1 von Bremerhaven in Iserlohn. Gäste-Stürmer Ross Mauermann glänzte mit einem Hattrick in den ersten 20 Minuten.

Beim punktelosen Schlusslicht Frankfurt (0:3 daheim gegen Nürnberg) verschärft sich die Krise und die sehr kritische Stimmung im Umfeld der Löwen. Ohne Chance blieb Aufsteiger Dresden auf eigenem Eis gegen Spitzenreiter Mannheim. Die Adler sind noch ohne Punktverlust.