1 Wild-Wings-Coach Steve Walker gefiel die Leistung seiner Mannschaft in Bremerhaven phasenweise nicht. Foto: Eibner

Neckarstädter müssen den 0:3-Dämpfer in Bremerhaven schnell abhaken. Try-out-Spieler Brandon McMillan könnte im Angriff den Konkurrenzkampf anheizen.









Erst vier Mal haben die Wild Wings in den elf Jahren nach ihrer DEL-Rückkehr in Bremerhaven gewonnen. Am Sonntag (0:3) reichte die Leistung der Schwenninger nicht aus, um einen fünften Sieg bei den Pinguins hinzuzufügen.