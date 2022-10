Coach Harold Kreis spricht Defizite in Nürnberg klar an

1 Auch Tylor (rechts) und Tyson Spink waren nach dem Schlusszeichen am Freitag in Nürnberg enttäuscht. Foto: Eibner/Hahn

Die Wild Wings haben in der DEL den "Krimi" in Nürnberg mit 4:5 verloren. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es daheim gegen die Löwen Frankfurt weiter. Dann soll nach zwei knappen Niederlagen wieder eine Trendwende stattfinden.















Kämpferisch war die Leistung der Schwenninger in der Nürnberger Eisarena top – offensiv ab dem zweiten Drittel auch. Das große Problem war aber, dass die Wild Wings in der Abwehr zu viel zuließen. Coach Harold Kreis hatte noch vor der Abfahrt sein Team davor gewarnt, "dass Nürnberg einen sehr guten Zug zum gegnerischen Tor hat. Da müssen wir sehr aufpassen und auch vieles wegblocken". Einiges davon konnte seine Mannschaft gegen einen guten Nürnberger Gegner nicht umsetzen. "Wir waren in der Defensive nicht gut genug, um hier zu gewinnen", erklärte auch Schwenningens Angreifer Daniel Pfaffengut nach dem Schlusszeichen am Freitagabend. Mit dieser Niederlage rutschten die Neckarstädter – zumindest bis Sonntag – auf Rang sieben zurück.

Das Statement des Schwenninger Trainers

Harold Kreis war nicht zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Im ersten Drittel haben wir dem Spiel nicht unseren Stempel aufgedrückt. Erst ab dem zweiten Abschnitt, haben wir das gespielt, was wir müssen, sind auch besser dann in die Zweikämpfe gekommen. Nürnberg hat hingegen von Beginn an sehr konsequent agiert. Wir haben zwar nie aufgegeben, aber am Ende ist uns die Zeit davon gelaufen. Ein Punkt war für uns vielleicht möglich, aber vom Spielverlauf her wäre dies nicht gerecht gewesen."

Die Freude bei Nürnberg-Coach Tom Rowe

Nürnbergs Coach Tom Rowe freute sich auch darüber, "dass wir gegen Schwenningen einen sehr guten Start erwischt haben, was in den vergangenen Spielen so nicht der Fall war. Die Jungs haben den Puck sehr gut bewegt. Unser Plan ist aufgegangen", lobte er.

Die Sonntag-Heimpartie gegen Frankfurt

Am Sonntag empfangen die Wild Wings um 16.30 Uhr den DEL-Aufsteiger Frankfurt, der am Freitag mit 4:3 daheim gegen Düsseldorf gewann und guter Sechster ist.

Die Löwen punkten bisher in ihrer neuen sportlichen Umgebung konstant und zählen schon zu den ersten positiven Überraschungen in diesem Spieljahr.

Für Harold Kreis waren die Hessen bereits vor einigen Wochen ein Team, das nicht nur um den Klassenerhalt kämpfen wird. "Frankfurt hat eine gereifte Mannschaft, die physisch stark ist", so der Schwenninger Coach nach dem 3:2-Testspielsieg nach Verlängerung der Wild Wings gegen die Löwen.

Die starke Offensive der Löwen

Löwen-Angreifer und Ex-Berliner Dominik Bokk (11 Punkte/8 Tore/3 Assists) ist aktueller Top-Scorer der DEL – das "September-Schnäppchen" Carter Rowney (272 NHL-Spiele) steht mit ebenfalls elf Punkten (2 Tore/9 Assists) auf Rang drei. In der Abwehr rangieren die beiden Frankfurter Verteidiger Kevin Maginot und Simon Sezemsky (jeweils plus sieben Tore) in der DEL-Rangliste gerade unter den Top 5. Der neue Löwen-Coach Gerry Fleming kann auf ein Team bauen, das sich glänzend entwickelt und sehr selbstbewusst in der deutschen Eliteliga auftritt.

Das Hoffen auf eine gute Stimmung in der Helios-Arena

Ein sehr interessantes Duell dürfte am Sonntag deshalb in der Helios-Arena laufen. Für das Schwenninger Teams wird es darum gehen, nach zwei knappen Niederlagen – gegen Bietigheim und Nürnberg – nun wieder die Kurve zu bekommen. Mit der Rückkehr des zuletzt erkrankten Mitch Wahl, der in Nürnberg pausieren musste, wird gerechnet. Die Wild Wings hoffen auch wieder auf die großartige Unterstützung ihrer Fans, die in den ersten Saison-Heimspielen für eine klasse Stimmung sorgten.