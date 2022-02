1 Dem Ex-Freiburger Jordan George (Mitte) gelang zwar gegen Bietigheim sein erster Treffer für die Wild Wings. Doch am Ende nutzte dies ihm und seinem Schwenninger Team im DEL-Derby auch nichts mehr. Foto: Roland Sigwart

Dieser Freitag hatte es für die Wild Wings in sich. Am Vormittag wurde bekannt, dass es in dieser Saison zumindest einen Absteiger in der DEL gibt. Am Abend verloren die Schwenninger das "Sechs-Punkte-Derby" daheim gegen Bietigheim mit 3:5.















Sprich, bei den Schwenninger Fans geht nach dieser Derby-Pleite wieder verstärkt die Angst um, dass es ihre Mannschaft am Ende der Hauptrunde nicht mit dem Klassenerhalt packen könnte. So war es zumindest in den darauffolgenden Stunden nach dem 3:5 in den sozialen Medien zu lesen. Tatsächlich rutschten die Wild Wings mit diesem "Rückschlag" von Platz elf auf Rang 13 ab, doch die DEL-Tabelle gibt aufgrund der verschiedenen Spieleanzahl der Teams aktuell ein derart windschiefes Bild ab, als hätte Orkan "Zeynep" auch hier gewütet. Im Klartext: Die Wild Wings haben noch 14 Partien in dieser Hauptrunde zu absolvieren – der letzte Play-off-Platz (10) liegt ebenso für das Schwenninger Team in Reichweite, wie natürlich die bestehende Gefahr eines Abstiegs auch präsent ist. Klar ist auch, dass die Wild Wings nun am Dienstag daheim im nächsten "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Iserlohn weiter unter großem Druck stehen.