Schade. Der kleine Kader der Wild Wings – neun Spieler fehlten – verkaufte sich bei der knappen 3:4-Niederlage am Freitag in München hervorragend. Zumindest einen Punkt hätten leidenschaftlich kämpfende Schwenninger am Ende verdient gehabt.