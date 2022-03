1 Wild-Wings-Angreifer Daniel Pfaffengut steht in Schwenningen vor der Vertragsverlängerung. Foto: Eibner

Die Wild Wings haben in der DEL vor ihrem letzten Hauptrunden-Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Schwenninger in Ingolstadt. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Nürnberg.















"Es ist gut, dass der negative Druck nun für uns weg ist. Wir wollen die letzten beiden Spiele in der Hauptrunde gewinnen. So gehen wir es auch an", stellt Wild-Wings-Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer klar.

Daniel Pfaffengut: "Wollen noch das Optimale herausholen"

Angreifer Daniel Pfaffengut war am Mittwoch "extrem nervös", als er daheim am Fernseher die für Schwenningen um den Klassenerhalt entscheidende Partie zwischen Mannheim und Krefeld verfolgte. Auch der Wild-Wings-Angreifer, der kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht, macht deutlich: "Wir wollen das Optimale noch aus diesen letzten beiden Spielen herausholen, gerade auch für unsere Fans."

Ingolstadt kämpft noch um die Direktqualifikation für die Play-offs

Für die beiden verletzten Stürmer Tylor Spink und Boaz Bassen ist die Saison beendet. Im Tor könnten sich Joacim Eriksson und Marvin Cüpper zum Saisonende die beiden Aufgaben gegen Ingolstadt und Nürnberg noch einmal aufteilen.

Ingolstadt (7.) möchte seine kleine Chance auf die Play-off-Direktqualifikation gegen Schwenningen mit einem Sieg nutzen. Christof Kreutzer unterstreicht, "dass wir aus unserer 2:5-Niederlage vor einer Woche gegen Ingolstadt gelernt haben. Wir dürfen uns die individuellen Fehler im eigenen Drittel nicht noch einmal erlauben." Am Sonntag nach dem Heimspiel wird auch bereits die Saisonabschlussfeier in der Helios-Arena mit den Fans stattfinden.

Christof Kreutzer kritisiert scharf die DEL

Natürlich verfolgt auch Christof Kreutzer nun genau, wie sich die Krefelder Pinguine wohl über den Klageweg gegen ihren sportlichen Abstieg wehren.

Der Coach machte am Donnerstag zu diesem Thema klare Ansagen: "Ich habe absolutes Verständnis für Krefeld, wenn sie klagen. Argumente nach dieser Hauptrunde haben sie ja genügend. Und wenn mich morgen ihr Geschäftsführer Sergej Saweljew für eine Stellungnahme anruft, dann werde ich auch meinen Standpunkt klar zum Ausdruck bringen. Jeder Klub, der jetzt vom Abstieg betroffen wäre, würde so handeln wie die Krefelder."

Der Wild-Wings-Sportdirektor kritisiert auch scharf die DEL: "Es gibt nach dieser Saison einiges an Gesprächsbedarf." Was Christof Kreutzer in den vergangenen Monaten im Rahmen der Corona-Problematik vor allem sehr gegen den Strich ging? "Laufend hat die DEL in seinen Richtlinien nachjustiert. Zum Beispiel ist es unmöglich, erst sechs Wochen vor dem Ende der Hauptrunde zu entscheiden, ob und wie viele Absteiger es gibt."

Für die kommende DEL-Saison fordert Christof Kreutzer "viele klarere und absolut verbindliche Richtlinien von der DEL, denn das Corona-Problem werden wir dann immer noch in der Liga haben".

Vier Schwenninger im erweiterten deutschen WM-Aufgebot

Was anderes ist für den Wild-Wings-Sportdirektor in diesen Tagen – neben dem Klassenerhalt – ebenfalls erfreulich: Gleich vier Schwenninger Spieler zählen zum ersten, erweiterten WM-Aufgebot von Bundestrainer Toni Söderholm. Die Namen? Darüber haben Kreutzer und Söderholm noch Stillschweigen vereinbart. Aber es könnte sich um Johannes Huß, Alex Karachun, Daniel Pfaffengut und vielleicht auch Manuel Alberg handeln. Es bleibt spannend.