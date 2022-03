1 Auch Kapitän Travis Turnbull ist zurück: "Die Jungs haben in den vergangenen Spielen einen unglaublichen Job gemacht. Jetzt wollen wir gemeinsam in Iserlohn erfolgreich sein." Foto: Eibner

Die "Wochen der Wahrheit" laufen in der DEL. Es geht für sechs Mannschaften um den Klassenerhalt. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Wild Wings bei ihrem Mitkonkurrenten Iserlohn. Bei den Schwenningern gibt es personell nun viel Entspannung.















Link kopiert

Vor dem Ausblick auf das DEL-Kellerduell zwischen Iserlohn und Schwenningen ein kleiner Rückblick auf ein anderes Kellerduell am Dienstag. Die Iserlohner trumpften beim Schlusslicht Krefeld mit 7:1 auf. Roosters-Trainer Kurt Kleinendorst freute sich über einen sehr wichtigen Sieg: "Es hat alles heute für uns gepasst. Jetzt müssen wir am Freitag gegen Schwenningen so weitermachen."

Ex-Wild-Wing Alex Weiß tobt in Krefeld

Der Ex-Wild-Wing Alex Weiß tobte hingegen in seiner typisch direkten Art im Krefelder Trikot, nahm kein Blatt vor den Mund: "Jeder hat heute gesehen, was wir für eine Affenpisse gespielt haben. So werden wir jedenfalls absteigen."

Alle acht zuletzt erkrankten Spieler sind zurück

Der Kameraschwenk geht hinüber zu den Vorbereitungen der Wild Wings auf das Freitagspiel. Sportdirektor und Trainer Christof Kreuzer freut sich über die große Rückkehrer-Welle der zuletzt corona-erkrankten Spieler. Alle acht Spieler sind genesen und haben nach Absolvierung des "Return-to-Play"-Programmes in den Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. Darunter auch Kapitän Travis Turnbull, der berichtet: "Zuschauen zu müssen, war für mich sehr schwierig. Aber die Jungs haben in den vergangenen Spielen einen unglaublichen Job gemacht. Wir stehen vor einem eminent wichtigen Spiel in Iserlohn und wollen gemeinsam erfolgreich sein."

Play-offs oder Abstiegskampf: Travis Turnbull ist flexibel

Wie Turnbull, der auch die Play-off-Zeit so sehr liebt, nun mental mit diesem Abstiegskampf umgeht? "Wir sind Profis und unser Job ist es einfach, jeden Tag Leistung zu zeigen. Wir müssen in den restlichen Hauptrundenspielen das Maximale erreichen." Und wo er nächste Saison spielt, weiter in Schwenninger oder doch in Straubing? Christof Kreutzer schreitet bei dieser Frage ein: "Es gilt für uns alle, nur den Fokus auf die sehr wichtigen kommenden Spiele zu legen. Was danach passiert, sehen wir."

Christof Kreutzer fordert "sehr viel Energie"

Der Wild-Wings-Trainer erwartet eine Iserlohner Mannschaft, die nun mit dem 7:1 in Krefeld am Freitag dementsprechend selbstbewusst und offensivstark (das aktuell beste Powerplay der Liga) gegen sein Team auftritt. "Es wird wichtig sein, dass die Spieler, die nun zurückkommen, sofort die gleiche Energie entwickeln, wie die Spieler, die sich zuletzt so gut präsentiert haben." Boaz Bassen wird in Iserlohn allerdings verletzungsbedingt ausfallen.

Am Sonntag hat das Schwenninger Team spielfrei

Am Sonntag sind die Wild Wings spielfrei – am Dienstag geht es dann mit dem vierten Saisonderby in Mannheim weiter. Die Adler werden aktuell von personellen Hiobsbotschaften gebeutelt. Für Lean Bergmann ist die Saison – und auch die WM im Mai – aufgrund einer Herzmuskelentzündung gelaufen. Jason Bast fällt rund sechs Wochen lang verletzungsbedingt aus.