1 Das Bild des Sonntagabend in der Schwenninger Helios-Arena. Wild-Wings-Angreifer Brett Pollock ist nach der knappen Niederlage gegen Berlin richtig gefrustet. Foto: Roland Sigwart

Die Schwenninger Wild Wings haben in der DEL am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin nach einem großen Kampfspiel mit 2:3 verloren. Die Tabellensituation bleibt für die Neckarstädter sehr angespannt. Die Berliner feierten ihren siebten Sieg in Folge.















Wild-Wings-Trainer Christoph Kreutzer schüttelte nach dem Schlusszeichen gegen Berlin beim Gang in die Kabine nur noch mit dem Kopf: "Es ist unglaublich. Die Jungs geben alles und können sich wie gegen Wolfsburg und München wieder nicht belohnen. Ein großes Lob für ihren Charakter."

Und wieder fehlen den Wild Wings neun Spieler

Bei den Schwenningern fehlten nach wie vor neun Spieler coronabedingt. Für den am Freitag stark haltenden Marvin Cüpper stand wieder Joacim Eriksson im Tor. Aber auch die Eisbären mussten noch auf einige Spieler verzichten, kreuzten allerdings am Sonntag in der Helios-Arena mit der Empfehlung auf, am Freitag in Mannheim mit einem 4:0-Sieg geglänzt zu haben.

Eisbären gehen mit 1:0 in Führung

Die erste Chance besaß für die Wild Wings der junge Philip Feist (2.), der aber an Eisbären-Keeper Tobias Ancicka scheiterte. Der Spitzenreiter aus Berlin erhöhte den Druck und erhielt in der 8. Minute einen Penalty, als Schwenningens Will Weber mit einem Beinstellen Matthew White zunächst am Torerfolg gehindert hatte. White verwandelte gegen Eriksson souverän zum 1:0 für die Eisbären. Die restlichen Minuten des Auftaktdrittels verliefen ausgeglichen. Tyson Spink besaß (18.) die Chance zum Ausgleich. Doch mit der knappen Führung der Berliner ging es in die erste Pause. Schwenningens Verteidiger Johannes Huß hatte bis dahin eine "gute" Leistung seines Teams gesehen. "Bis auf das unglückliche Gegentor haben wir es bisher gut gemacht. Wir bekommen noch weiter unsere Chancen."

Doch nur 137 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als den Wild Wings im eigenen Drittel ein Fehlpass unterlief und Manuel Wiederer für die Gäste das 2:0 erzielte.

Schwenninger Fans "peitschen" ihr Team nach vorne

Aber Schwenningen kämpfte sich wieder heran. Nach einem aggressiven Forechecking und der Puckeroberung war Brent Pollock mit dem 1:2-Anschlusstreffer (30.) zur Stelle. Die Gäste besaßen zwar mehr Spielanteile, doch die Wild Wings setzten Nadelstiche und hatten durch Alex Karachun (36.) noch die Chance zum 2:2.

Gäste überstehen in der Crunchtime die Druckphase der Wild Wings

Aber mit der knappen Führung der Berliner ging es in das Schlussdrittel, in dem richtig Pfeffer drin war. Zunächst konnten die Wild Wings zwei Überzahlspiele nicht nutzen. Dies machte die Mannschaft von Coach Serge Aubin in ihrem Powerplay besser: Matthew White (48.) traf zum 3:1. Die Schwenninger Spieler wurden von ihren Fans lautstark weiter nach vorne gepeitscht – gerade nach dem verwandelten Penalty von Tyson Spink (49.) zum 2:3. Doch in der Crunchtime gelang den Wild Wings bei guten Möglichkeiten von Karachun und Marius Möchel der Ausgleich nicht mehr. Erneut eine sehr bittere Niederlage.

Wild Wings – Berlin 2:3 (0:1/1:1/1:1). Tore: White (7:19/Penalty), 0:2 Wiederer (22:17), 1:2 Pollock (29:28), White (47:56/5:4), 2:3 Tyson Spink (48:13/Penalty). Strafen: Wild Wings:6 – Berlin: 10. Schiedsrichter: Gordon Schukies/Andrew Wilk. Zuschauer: 2404.