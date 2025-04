Schwenninger Wild Wings: Bundestrainer Harold Kreis nominiert keinen Neckarstädter

1 Dominik Bittner soll bei den Wild Wings vor einer Rückkehr stehen. Jetzt reist der Verteidiger aber erst einmal zum Nationalteam. Foto: Eibner

Das deutsche Nationalteam startet in seine WM-Vorbereitung. Der mögliche Wild-Wings-Neuzugang Dominik Bittner ist aber dabei.









Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für den Auftakt der Vorbereitung auf die IIHF-Weltmeisterschaft (ab 9. Mai) in Dänemark und Schweden steht fest. Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 25 Spieler nominiert, die am kommenden Montag in Regensburg zusammenkommen. Im Rahmen der ersten Phase der WM-Vorbereitung stehen für die DEB-Auswahl zwei Länderspiele gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien an.