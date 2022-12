1 Es wird immer konkreter: Wild-Wings-Coach Harold Kreis steht bei der Suche des Deutschen Eishockey-Bundes nach einem neuen Bundestrainer auf der Liste ganz oben. Foto: Roland Sigwart

Wild-Wings-Trainer Harold Kreis ist ein Top-Kandidat für die Nachfolge des bisherigen Bundestrainers Toni Söderholm. Der Schwenninger Coach bestätigt das Interesse seitens des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).















Link kopiert

Dass der DEB starkes Interesse an Harold Kreis als neuen Bundestrainer hat, ist nicht neu. Der Schwenninger Coach hatte jedoch bis zuletzt immer wieder erklärt, dass er seitens des Deutschen Eishockey-Bundes noch nichts in der Sache gehört habe. Nun hat sich die Sachlage verändert. "Es stimmt, dass der DEB mir nun gegenüber sein Interesse bekundet hat. Aber es gab noch keine konkreten Gespräche", sagte Harold Kreis am Donnerstagmittag nach dem Training der Wild Wings.

Wie würde seine Entscheidung ausfallen?

Wie sich Harold Kreis denn entscheiden würde, wenn das Angebot als neuer Bundestrainer konkret vom DEB auf dem Tisch liegt? "Der 63-Jährige lachte herzlich am Donnerstag bei der Frage und sagte: "Ich schaue erst in den Topf, wenn er dasteht. Alles andere ist zu diesem Zeitpunkt spekulativ." Sprich – Harold Kreis möchte ganz einfach die Dinge auf sich zukommen lassen. Doch immerhin hat er ja noch bis 2024 einen Vertrag bei den Wild Wings, der allerdings eine Ausstiegsklausel – auch für so einen Fall – offenbar vorsieht.

Laut einer Meldung der "Bild-Zeitung" am Donnerstag, die Harold Kreis für den Posten als Bundestrainer favorisiert, soll Alex Sulzer (noch Assistent bei Thomas Popiesch in Bremerhaven) der neue Co-Trainer an der deutschen Bande werden.

Die Gedanken von Stefan Wagner

Wie die Wild Wings diese neue Entwicklung aufnehmen? Der neue Geschäftsführer und Sportdirektor Stefan Wagner hatte bereits ein gutes Gespräch mit Harold Kreis. "Er hat mich vom aktuellen Stand in Sachen Bundestrainer genau informiert. Es war ja schon länger klar, dass Harold Kreis einer der Kandidaten für die Nachfolge von Toni Söderholm sein würde."

Für Stefan Wagner ist nun die spannende Frage, bis wann der Deutsche Eishockey-Bund die Personalie des Bundestrainers entscheiden wird. Dies vor dem Hintergrund, dass im Februar 2023 der nächste Länderspiel-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft – als ein Vorbereitungsteil für die WM im Mai in Finnland/Lettland – stattfindet.

Stefan Wagner betont, "dass wir sicherlich auch bald mit dem DEB zu dem Thema ins Gespräch kommen. Wir als Wild Wings brauchen natürlich für die kommende Saison auch eine Planungssicherheit für unser Trainerteam."

Ansonsten ist der erste Arbeitstag von Stefan Wagner nach seiner Rückkehr nach Schwenningen von vielen Gesprächen geprägt.

Harold Kreis froh über Fakten

Harold Kreis empfindet es als sehr positiv, "dass personell nun bei den Posten des Geschäftsführers und des Sportdirektors bei uns klare Fakten geschaffen wurden. Natürlich hat unsere Mannschaft die Gerüchte und Nachrichten zuletzt mitbekommen, konnte sich aber trotzdem sehr gut auf ihren Job konzentrieren."

Dies bedeutet aktuell: Die Vorbereitung der Wild Wings auf das wichtige Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Iserlohn. Am Freitag sind die Wild Wings in der DEL spielfrei.

Pfaffengut und Ullström fallen aus

Die Einsätze der angeschlagenen Daniel Pfaffengut und David Ullström sind gegen Iserlohn auszuschließen. Beim ebenfalls leicht verletzten Alex Karachun besteht zumindest die Chance, dass er kurzfristig doch wieder einsatzfähig ist.