Der kanadische Stürmer Brandon McMillan (34) hat bei den Wild Wings einen Tryout-Vertrag für eine Woche unterschrieben.

Ab diesen Mittwoch wird der Linksschütze für eine Woche bei den Wild Wings mittrainieren und getestet. Danach wollen die Schwenninger Verantwortlichen entscheiden, ob daraus ein festes Engagement von McMillan wird.

Seine bisherige Karriere

In der vergangenen Saison stand der 34-Jährige beim KHL-Club Kunlun Red Star unter Vertrag. Davor stürmte er zwei Jahre lang für den Schweizer Erstligisten HC Ambri-Piotta. In der Saison 2025/16 war McMillan auch für den ERC Ingolstadt im Einsatz, bevor er einige Jahre lang für Dinamo Riga (KHL) spielte. In seiner bisherigen Karriere bringt es der 2008 gedraftete Mittelstürmer außerdem auf insgesamt 178 Spiele in der NHL.

Das sagt Stefan Wagner

Nachdem sich das Comeback von Ken André Olimb auf unbestimmte Zeit verzögert, haben die Wild Wings im Angriff nun diese personelle Option gezogen. Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner spricht von guten Gesprächen und einem offenen Austausch zuletzt mit Brandon McMillan: „Brandon hat uns direkt signalisiert, dass er gerne für uns spielen möchte und auch die Bereitschaft zeigt, zunächst einen Tryout-Vertrag zu unterschreiben. Dies zeigt, dass er sich körperlich bereit fühlt.“

Somit wird die kommende Woche für beide Seiten Klarheit über eine eventuelle längere zukünftige Zusammenarbeit bringen.