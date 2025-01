Schwenninger Wild Wings: Brandon McMillan: Ein Routinier mit NHL-Erfahrung

Hallenfußball Der Nachwuchs kürt seine Bezirks-Hallenmeister

Die Endrundenturniere der Bezirkshallenrunde von den A- bis E-Junioren im neu formierten Bezirk Schwarzwald/Zollern stehen am Samstag und Sonntag in der Solweghalle in Trossingen und der Sporthalle in Tuningen auf dem Programm.