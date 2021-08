1 Neuzugang John Ramage und Co. sind fokussiert auf das erste Testspiel gegen die Kölner Haie. Foto: Michael Kienzler

Die Schwenninger Wild Wings absolvieren am Freitagabend (18.30 Uhr) ein Vorbereitungsspiel bei den Kölner Haien. Das Zwischenfazit nach den ersten Trainingswochen fällt positiv aus.

Zweieinhalb Wochen harte Arbeit und schweißtreibende Trainingseinheiten sind für die Schwenninger Wild Wings nun Geschichte. Am Freitagabend (18.30 Uhr) startet das Team von Headcoach Niklas Sundblad mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien in die Testphase vor der kommenden DEL-Saison.

Harte Vorbereitung

"Die Vorbereitung war echt hart", verrät Verteidiger Johannes Huss nach dem Abschlusstraining am Donnerstagvormittag. "Aber dafür ist Niklas ja bekannt", ergänzte er lachend. Der schwedische Trainer will seine Mannschaft bestmöglich für die Spielzeit 2021/22 in Form bringen – schließlich soll es endlich mit der ersten Play-off-Teilnahme seit 1996 klappen. Vor allem nachdem diese in der vergangenen Saison nur denkbar knapp verpasst wurde.

Das Zwischenfazit vor den kommenden Testspielen fällt durchweg positiv aus – auch mit Blick auf die Neuzugänge. "Die neuen Spieler haben sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt und waren auch auf einem tollen Fitnessstand", hat Sportdirektor Christof Kreutzer einen zufriedenstellenden ersten Eindruck seiner Transfers. "Diese intensiven Wochen waren sehr wichtig für unsere neuen Spieler. Im Training herrschte ein sehr hohes Tempo – so können sie sich schon einmal auf unsere Spielweise einstellen. Niklas und sein Team haben aber auch schon viele taktische Dinge angesprochen, die im Laufe der Saison wichtig sein werden", ergänzt Kreutzer.

Schon am Freitagabend in Köln bekommen die Neuzugänge ihre erste Chance, die Vorgaben des Trainerteams zu verinnerlichen. Headcoach Niklas Sundblad freut sich auf diesen ersten Härtetest: "Ich bin stolz darauf, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Jetzt sehe ich die Jungs zum ersten Mal in echten Spielsituationen. Das wird Spaß machen! Ich erwarte in Köln direkt, dass wir aggressiv spielen, ein schnelles Umschaltspiel aufs Eis bringen und vor allem viel Schlittschuhlaufen." Einer wird diese Anforderungen vorerst noch nicht umsetzen können: Marius Möchel wird gegen die Haie nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund von muskulären Problemen wird der leicht angeschlagene Angreifer noch nicht eingesetzt werden.

Mit Ausnahme von Möchel haben die Wild Wings jedoch bislang keine Verletzungen zu beklagen. "Das freut uns sehr und ist ein gutes Zeichen für die Saison. Der Fitnessstand ist sehr gut. Die Jungs haben ihre Hausaufgaben im Sommer erledigt", so Niklas Sundblad.

Schneller und athletischer

Cristof Kreutzer ist überzeugt davon, "dass wir im Vergleich zum vergangenen Jahr ein schnelleres und athletischeres Team sind". Diese konditionellen Qualitäten sollen in der kommenden DEL-Saison ein fester Bestandteil der Schwenninger Spielphilosophie sein. Entsprechend wurden die Trainingseinheiten in der Vorbereitung ausgerichtet: spielnah, intensiv und anstrengend. "Wir wollen in jedem Spiel über 60 Minuten Vollgas geben. Das soll unser Trumpf sein", so Kreutzer.

Diesen Trumpf wollen die Schwenninger in Köln erstmals ausspielen – auch wenn gegen die Haie das Ergebnis noch zweitrangig sein wird. Der Fokus liegt natürlich jetzt schon auf dem 10. September, wenn es gegen die Fischtown Pinguins um die ersten Punkte der Saison 2021/22 geht.