Schwenninger Wild Wings: Ben Walker auf den Spuren seines Vaters?

Ben Walker gehört seit Saisonbeginn dem Trainerstab seines Vaters an. Der 24-Jährige ist sowohl als Videocoach als auch im Kraftraum und auf dem Eis tätig.
„Wir haben diesen Job quasi für ihn erschaffen“, erzählt Wild-Wings-Headcoach Steve Walker vom neuesten Mitglied seines Trainerstabs – seinem Sohn Ben. Der 24-Jährige füllt bei den Schwenningern eine Doppelrolle aus: Zum einen arbeitet er im Kraftraum und auf dem Eis mit den Spielern, zum anderen trägt er als Videocoach viel Verantwortung bei der Analyse des kommenden Gegners und dem sogenannten „Live-Tagging“ während der Spiele, bei dem kurze Videoclips in Echtzeit bereitgestellt werden.