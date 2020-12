Schwenninger Wild Wings Bei Sieg in Nürnberg lockt Platz eins

Keine Veränderungen

Klar, dass Sundblad nach den beiden Startdreiern keine Veränderungen in Sachen Personal oder Reihen vornimmt. Joacim Eriksson steht also erneut zwischen den Pfosten, die jungen Stürmer Cedric Schiemenz und David Cerny sollen weiter bei DEL2-Kooperationspartner Freiburg Spielpraxis erhalten. Übrigens – die Wild Wings haben die Talente Kai Zernikel (Verteidiger), Levi Schlenker und Justin Spiewok (beide Torhüter) mit DEL-Lizenzen ausgestattet. "Durch die gute Nachwuchsarbeit freuen wir uns natürlich, dass wir unseren Kader mit eigenen Nachwuchsspielern ergänzen können", so Sportchef Christof Kreutzer in einer Mitteilung.

Bisher zahnlose Ice Tigers

Während die Wild Wings mit breiter Brust nach Franken fahren, herrscht bei den Ice Tigers nach der 0:6-Klatsche am Montag in München – mit dem Ex-Schwenninger Ilya Sharipov im Kasten – trübe Stimmung. "Wir haben phasenweise disziplinlos gespielt und Konter zugelassen. Das war ein schönes Lehrvideo für uns", erwartet Coach Frank Fischöder im Spiel des noch punktlosen Schlusslichts (2:15 Tore) gegen die ungeschlagenen Schwenninger eine klare Steigerung. Ob Kapitän Patrick Reimer (Rückenprobleme) wieder an Bord ist, ist offen. Fischöder hofft zudem, dass die Neuzugänge Luke Adam und Arturs Kulda nach Quarantäne-Maßnahmen ihr Debüt feiern.

Training als Vorteil

Auch Niklas Sundblad weiß, dass die Nürnberger mit diesem Trio viel stärker wären. "Wir sind aber gut vorbereitet und wollen weiter unser schnelles Umschaltspiel durchziehen", ist es für den Schwenninger zudem ein Vorteil, dass seine Schützlinge seit dem 22. Dezember spielfrei waren. "Wir konnten deshalb sehr gut trainieren. Das ist wichtig. Wir werden zudem jeden Tag fitter", sieht Sundblad die Wild Wings weiter auf einem guten Weg.