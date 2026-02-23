Schwenninger Wild Wings bei Olympia: Allein in der Arena, Freudentränen, unter vielen Holländern – ein Top-Selfie

Was die beiden Wild-Wings-Verteidiger Thomas Larkin und Alex Trivellato alles bei Olympia in ihrem Heimatland erlebten. Welche Erinnerungen und Momente bleiben.
Sie sind zurück. Überwältigt und emotional noch sehr angefasst von vielen großartigen Erlebnissen bei den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland Italien. Die beiden Wild-Wings-Verteidiger Thomas Larkin und Alex Trivellato haben viel zu erzählen – schildern ihre Gefühle. „Es war etwas ganz Besonderes in unserem Leben.“ Die beiden Nationalspieler freuen sich nun auf die restliche Saison mit ihrem Schwenninger Team.