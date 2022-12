1 Die Wild Wings jubeln. Im Kampf um den zehnten Platz landeten sie gegen Iserlohn einen begeisternden und wichtigen 5:2-Heimsieg. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntag daheim gegen die Iserlohn Roosters Iserlohn in einem begeisternden Spiel mit 5:2 gewonnen und dabei viel Effektivität gezeigt.















Mit diesem Sieg kommen die Schwenninger im Kampf um Platz zehn wieder ein gutes Stück voran.

Coach Harold Kreis zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: "Mich freut neben dem Ergebnis vor allem auch die Entwicklung der Mannschaft. Es bewegt sich in die richtige Richtung. Wir hatten ein sehr gutes Powerplay und ein überragendes Unterzahlspie heute gezeigt. Wir haben zwischenzeitlich bei den beiden Gegentoren zu viel zugelassen, aber die Jungs haben sich danach wieder gut sortiert."

Vor der Heimpartie war der neue Schwenninger Geschäftsführer und Sportdirektor Stefan Wagner im positiven Stress: Gespräche mit den Sponsoren – Interviews mit den Medien. "Die Arbeit geht los, aber Hektik ist kein guter Ratgeber. Alles Schritt für Schritt. Wir wollen in der Tabelle weiter nach oben klettern", sagte er unter anderem in einem Interview mit "Magenta Sport".

Die Personalien

Bei den Wild Wings konnte Nationalstürmer Alex Karachun, zuletzt angeschlagen, doch wieder spielen. Ansonsten gab es die überraschende Nominierung von Boaz Bassen in der ersten Angriffsreihe – neben Ken André Olimb und Brandon De Fazio.

Die Iserlohner wollten ihren Positiv-Trend in der Helios Arena bestätigen, hatten am Freitag mit 4:3 gegen Augsburg gewonnen.

Das erste Drittel

Die ersten zehn Minuten waren von nur wenigen Chancen geprägt. Sebastian Uvira (4.) scheiterte knapp – auf der anderen Seite besaßen die Sauerländer (10.) ihre erste gute Möglichkeit durch Colin Ugbekile. Die Wild Wings (12.) schlugen gleich in ihrem ersten Überzahlspiel des Abends zu: Einen Schuss von Schwennigens Kapitän John Ramage konnte der insgesamt unsichere Iserlohn-Keeper Hannibal Weitzmann nicht festhalten. Florian Elias war mit dem 1:0 zur Stelle. Ab diesem Zeitpunkt bauten die Gastgeber mächtig Druck auf und wurden durch das 2:0 durch Tyson Spink (14./11. Saisontor belohnt. Unglaublich wie schlecht Weitzmann und Verteidiger Ryan O’Connor kurz zuvor die Scheibe verteidigt hatten. In der 16. Minute landete ein Schuss von Miks Indrasis noch am Iserlohner Pfosten.

Florian Elias lobte sein Team in der ersten Pause: "Wir spielen einfaches Eishockey und können viel Druck aufbauen."

Ein kleiner Rückschlag im Mitteldrittel

Im zweiten Abschnitt legten die Neckarstädter erste zehn hervorragende Minuten hin. Tyson Spink traf den Außenpfosten – Ville Lajunen (31.) setzte einen trockenen Distanzschuss zum 3:0 ins Netz.

Doch die Roosters standen kurzzeitig wieder auf und profitierten in dieser Phase von Unkonzentriertheiten im Schwenninger Spiel gegen die Scheibe. Brent Raedeke und Emile Poirier vekürzten binnen nur 53 Sekunden auf 2:3.

Die Schlussphase

Im Schlussabschnitt zog das Schwenninger Team im richtigen Moment wieder die Zügel an und kam in der 47. Minute durch einen traumhaften Treffer von Miks Indrasis zum wichtigen 4:2 – Alex Karachun hatte ihn vorzüglich bedient. Das 5:2 fiel im nächsten Powerplay durch Sebastian Uvira (51.). Dann konnte die Mannschaft mit ihren Fans einen wichtigen Dreier feiern.

Die Statistik

Wild Wings – Iserlohn 5:2 (2:0/1:2/2:0). Tore: 1:0 Elias (11:32/5:4 – Assists: Ramage und Uvira), 2:0 Tyson Spink (13:25 – Lajunen), 3:0 Lajunen (30:17 – Olimb und Trivellato), 3:1 Raedeke (35:03/Ziegler und Bender), 3:2 Poirier (35:56 – Brown und Acolatse), 4:2 Indrasis (46:52 – Karachun und Weber), 5:2 Uvira (50:32/5:4 – Olimb und DeFazio). Strafen: Wild Wings: 10 – Iserlohn: 8. Schiedsrichter: Hoppe/Schrader. Zuschauer: 3509.