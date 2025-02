Schwenninger Wild Wings Befreiungsschlag nach härterer Tonlage, viel Spaß und ein „Sweep“

Schwenningens Stürmer Alex Karachun, der wohl schon verlängert hat, gibt Einblicke in seine Gefühlslage nach dem wichtigen 5:2-Heimsieg gegen Köln. In Straubing erwartet die Schwäne am Freitag der nächste heiße Tanz.