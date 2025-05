Schwenninger Wild Wings: Aufstiegsfreude, Odysee durch Europa und der Wunsch nach etwas Ruhe

1 Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin (Bild) und sein Teamkollege Alex Trivellato schafften mit dem italienischen Nationalteam die Rückkehr in die WM Top-Division. Foto: Roland Sigwart

Was Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin in den vergangenen Wochen mit dem italienischen Nationalteam alles erlebte. Auf was er sich nach einer langen Saison besonders freut und wie er die Olympischen Winterspiele in seinem Heimatland erwartet.









An diesem Montag um 15 Uhr. Nun ist auch für Thomas Larkin die Saison endlich zu Ende. Daheim in Niedereschach liest er zusammen mit seinen Kindern ein Buch. Wochenlang war der Kapitän der Wild Wings nach dem Playoff-Ausscheiden mit Schwenningen Anfang März mit der italienischen Nationalmannschaft unterwegs. Dies mit einem Happy-end: Bei der Division A WM in Rumänien schafften die Italiener mit Thomas Larkin und seinem Schwenninger Teamkollegen Alex Trivellato als Gruppenzweiter hinter Großbritanien nach mehreren Jahren die Rückkehr in die WM Top-Division 2026.